Barticciotto pide a Solari: "Se ha sido muy injusto, no merecía perder el puesto"

El ídolo de Colo Colo, Marcelo Barticciotto, dejó ver su molestia por la suplencia de Pablo Solari en la derrota ante O’Higgins.

Colo Colo lamentó su primera derrota en el Campeonato Nacional 2021 este domingo. Los albos cayeron por 2-1 ante O’Higgins en el Estadio Monumental, en un encuentro que estuvo marcado por la expulsión de Matías Zaldivia. Lo que condicionó el resto del encuentro.

Y una de las sorpresas de Gustavo Quinteros para dicho enfrentamiento fue que nuevamente Pablo Solari estuvo en la banca. El argentino ingresó al minuto 77, y no pudo hacer mucho para ayudar al “Cacique” a conseguir el triunfo. Y esto provocó la molestia del ídolo colocolino, Marcelo Pablo Barticciotto.

El “7 del pueblo” aprovechó su espacio en Radio Cooperativa para dejar ver su enojo en el análisis post-partido. “Barti” señaló que el técnico “ha sido muy injusto” con el extremo, ya que “no merecía perder el puesto así”.

“Estoy muy enojado, muy enojado, porque me parece que con Pablo Solari se ha sido muy injusto, Solari no merecía perder el puesto. Solari merecía, con todo lo que realizó el torneo pasado, tener la oportunidad de darle un par de partido”, comenzó señalando.

Sobre lo mismo, continuó añadiendo que “no digo dejarlo 10 encuentros jugando mal, pero no por un tiempo sacarlo y no ponerlo más. Es injusto el fútbol y no lo voy a descubrir yo, pero me da esa sensación que fueron muy injustos con él”.

Cabe destacar que Solari fue duramente cuestionado tras el primer tiempo ante Unión La Calera en la primera fecha. Por esto, fue sustituido al finalizar el primer tiempo de dicho partido, para después no jugar ante Cobresal en el norte del país.

El trasandino de 20 años fue una de las apuestas del “Eterno Campeón” la temporada pasada, y no defraudó. Y es que tras mostrar un buen nivel ganó puesto de titular y marcó el histórico gol ante Universidad de Concepción con el que Colo Colo se salvó de descender por primera vez en su historia.