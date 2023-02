Barticciotto pide a Colo Colo ir a buscar a Arturo Vidal

Tras las declaraciones del King en redes sociales y la polémica que se generó en los hinchas de Flamengo, el ídolo albo le envió un mensaje al Cacique. "Si no juega de aquí a junio o sigue en la misma situación, querrá destrabar la salida", señaló

"Yo creo que él se debe querer ir. Si hay un momento para llamarlo de parte de Colo Colo es este", lanzó el ex delantero y campeón de Copa Libertadores con el Cacique en la última edición de Al Aire Libre en Cooperativa.

"No digo que venga ahora porque es muy pronto, pero sí para junio. Si no juega de aquí a junio o sigue en la misma situación, querrá destrabar la salida", lanzó. "Y si no quiere seguir, sin duda el club hará lo posible para dejarlo partir".

Barti advierte que: "Sé que gana mucha plata y quizás no se la puedan pagar, pero Flamengo puede pagarle una parte. Me parece que tiene un año más de contrato, pero se nota que no está contento".

"No digo que esté bien lo que dijo, no está bien, pero no lo encuentro grave. Lo tomo como una humorada".

Finalmente, recalcó que el Cacique debe intentar un acercamiento con el ex Inter para saber si puede concretar su regreso a Chile. "Si hay un momento para llamarlo, sondearlo, es este".