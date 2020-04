El ahora comentarista aseguró que el Bichi es el candidato ideal para tomar la conducción del Popular, pero le ve pocas posibilidades de convertirse en su nuevo estratega.

Finalmente Blanco y Negro tiene congelada la búsqueda de entrenador, debido al receso al fútbol mundial por el avance del coronavirus.Marcelo Barticciotto, aseguró que desconoce cuáles son las razones que mantienen al Bichi alejado de cualquier posibilidad de dirigir al Cacique.

"Yo creo que para este momento el técnico ideal sería el Bichi. Para este momento, no sé si para otro. Pero yo creo que no lo va a ser, porque ya no lo fue", reflexionó el ex delantero y DT de Colo Colo en diálogo con ESPN FC Radio.

Barti no tiene respuestas para no incluir en la carpeta de candidatos al Bichi: "No sé qué problema debe haber ahí con él, pero lo más probable es que no sea (entrenador)", reconoció.

El Barti también analizó la opción de Sergio Batista. "La selección argentina con Batista no jugaba mal. Es la que queda fuera de la Copa América 2010 con Uruguay, que mereció ganar ese partido pero no entró la pelota, y eso lo estigmatizó", advirtió.

Sobre el ex DT de la selección de Argentina, concluyó que:"era un equipo ofensivo, muy equilibrado en la mitad de la cancha, pero jugaban Higuain, Agüero, Messi y Di María. Era muy ofensivo. Ese equipo jugaba bien aunque cuando no se te dan los resultados es difícil".

El ahora comentarista aseguró que el Bichi es el candidato ideal para tomar la conducción del Popular, pero le ve pocas posibilidades de convertirse en su nuevo estratega.