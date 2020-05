El ahora comentarista en Cooperativa no comparte las palabras del capitán de Colo Colo, quien criticó a Harold Mayne-Nicholls y pidió al presidente de Blanco y Negro en la negociación de los sueldos.

Marcelo Pablo Barticciotto se refirió a los dichos de Paredes: "Lo que no se entiende es que sigan mandando recados por la prensa. Lo de Paredes no ayuda para nada. Uno puede negociar, inclusive levantar la voz, negociar fuerte en modo privado, pero después si se ventilan las cosas no ayuda en nada", asegura en Al Aire Libre en Cooperativa.

"En la medida que no haya flexibilidad de las dos partes. Uno siempre le echa la culpa a una parte, hay responsabilidades de dos. Me sorprende que Paredes pida a Mosa, y cuando fue lo terminó criticando. Si cada vez que tienen una reunión, van a salir a dar declaraciones, las cosas van a empeorar más". profundizó.

El ex jugador albo pide que ambas partes cedan: "En algún momento se van a tener que poner de acuerdo. Tratar de ceder de las dos partes. Los jugadores entender, que hay empresas que dejaron de recibir plata y quizás no puedan mantener la totalidad de los sueldos. De parte de la empresa, entender que si los futbolistas hacen un esfuerzo, aceptarlo".