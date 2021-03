El Club Social y Deportivo de Colo Colo puso el nombre de Marcelo Barticcioto como su carta para la presidencia.

El ídolo del cuadro popular respondió a la idea que propuso el Club Social y Deportivo Colo-Colo.

"Creemos que llegó el momento de que Marcelo Pablo Barticciotto debe ser el próximo presidente de ByN, ya que creemos que él tiene el respaldo del pueblo colocolino", comentó Edmundo Valladares, mandamás del Club Social.

En la misma línea, explicó que: "Sentimos que hay que reestructurar la mesa de ByN en su conjunto, que involucre a todos los bloques accionarios. Estamos convencidos de que ellos debiesen apoyar el nombre de Marcelo Pablo Barticciotto".

Bari no se quedó callado y aseveró que: "Es mucho orgullo y satisfacción que me tomen en cuenta y que confíen en mí, me enorgullece. Yo estoy directamente involucrado con el Club Social, siempre tenemos conversaciones, yo no sé si este es el momento, pero me gustaría ser presidente de un club unificado", dijo al programa Al Aire Libre de Radio Cooperativa.

"Me gustaría estar en un Colo Colo donde no hayan rencillas, donde en definitiva se ponga por encima el club por todo el mundo y que se posicione el club a nivel internacional. El Campeonato Nacional para Colo Colo no es ningún mérito, yo creo que el equipo debe potenciarse y que no todos los años termine diciendo que no tiene caja para reforzarse", añadió.