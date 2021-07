Barticciotto estalló por la cláusula de salida de Rodríguez en Colo Colo

El legendario jugador albo no escondió su enojo por el bajo monto que puso Colo Colo para dejar partir a Martín Rodríguez al fútbol turco.

Solo cuatro meses duró la segunda etapa de Martín Rodríguez en Colo Colo, ya que una jugosa oferta lo sacó de Macul. Esto porque desde el fútbol turco llegó una importante oferta por el volante de 26 años, a la cual no pudo decir que no.

Situación que no gustó para nada en una de las grandes leyendas del club, quien fuera parte de la histórica Copa Libertadores de 1991. Se trata de Marcelo Pablo Barticciotto, quien se molestó por la política de negociación de la directiva alba.

El actual comentarista deportivo encuentra inaceptable la baja cláusula de salida que tiene el jugador para salir del Monumental: 200 mil dólares. Ante lo que indicó que no entiende como se negoció así el retorno del “Tin”, que estaba libre tras pasar por México.

"No sé quién hizo esa negociación. Porque ponerle una cláusula a un jugador en la actualidad como es Martín Rodríguez de 200 mil dólares es perder al jugador. Cualquier equipo viene y te lo lleva. No lo entiendo, de verdad que no lo entiendo", indicó muy molesto el “Barti” en su espacio en Al Aire Libre en Cooperativa.

Y al momento de intentar encontrar alguna razón por el bajo costo de la cláusula, el “7 del pueblo” especuló. "Quizás fue una exigencia del jugador para venir. Pero no creo, pero Colo Colo le pudo exigir una cláusula mayor".

Es más, el ex director técnico del “Cacique” se la jugó con un consejo para la directiva de Blanco y Negro. Esto porque el argentino recomendó a la dirigencia encabezada por Edmundo Valladares a que cambien la manera de negociar con los futuros fichajes.

Barticciotto añadió que "tiene que ser una política del club. Yo no sé si Colo Colo a partir de ahora tendrá política para contratación de jugadores o proyectos deportivos. Las cláusulas bajas le convienen al futbolista porque cualquiera lo viene a buscar y lo lleva".

Cabe destacar que Rodríguez llegó en marzo al “Eterno Campeón” con un contrato hasta fin de año. Eso sí, existía también la cláusula de salida para el caso en que llegara una buena oferta a mitad de año, lo que finalmente sucedió.