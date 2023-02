El ex jugador de Colo-Colo cree que las joyas de la U tienen otro valor en el mercado de pases.

"Yo el otro día hablaba con los jugadores jóvenes y muchos se han criado con el hábito de ‘no te esfuerces mucho porque juegas bien’. ¿Alguien cree que en la vida no hay que esforzarse porque eres más talentoso o más inteligente que los demás? ¿En qué aspecto de la vida eso es bueno?”, dijo Pellegrino en conferencia de prensa.

Ante esta declaración, Marcelo Barticciotto, panelista de Al Aire Libre lanzó lo siguiente:

"Yo creo que en definitiva no es culpa ni de Osorio, ni de Assadi, ni de Juan Pérez, ni de los chicos que son jóvenes y tienen talento. Acá hay mucha culpa de la competencia, de que con poco les alcanza", destacó el ídolo de Colo Colo.

"Los entrenadores de divisiones menores que no les exigen, no los preparan para una exigencia verdadera, entonces los chicos llegan pensando que con lo que tienen les alcanza para jugar en Primera o con lo que hacían en divisiones menores les alcanza, y se dan cuenta después con un tiempo que no les alcanza", agregó el ex DT.

"Otra cosa, yo creo que Osorio no vale lo que lo tazaron, ni Assadi tampoco. Entonces los están perjudicando, les están poniendo una mochila diciendo que valen 15 millones de dólares, cuando en definitiva quizás no lo valen", complementó.