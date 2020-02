El ídolo del Cacique se refirió a la pequeña crisis que vive el equipo de sus amores.

Mario Salas está en el ojo del huracán, los malos resultados y el pésimo juego tienen a los hinchas albos más que enojados con el ex DT de la UC.

Sin embargo, Marcelo Barticciotto no cree que lo despidan de la banca: "No sé si será para echarlo. Yo creo que los dirigentes no lo van a echar. Tiene la confianza de (Marcelo) Espina", dijo Barti.

"Salas tiene la confianza de Espina y esto es un proyecto. A no ser que pase una hecatombe, me refiero a que ande muy mal en el campeonato y ande mal en la Copa Libertadores también, yo creo que no lo van a despedir", explicó Barticciotto, quien dirigió Colo Colo entre 2008 y 2009.

El ahora comentarista ve más dentro que afuera a Salas: "Quizás él (Salas) en algún momento diga 'mi mensaje no llega, el equipo no juega como a mí me gusta, estoy perjudicando al equipo, prefiero irme'. Eso quizás pueda llegar a pasar, pero por ahora no creo", reflexionó.

Finalmente, el ex delantero reconoció que al hincha le dolerá más perder con la UC que las dos derrotas anteriores. "Más allá de que no viene bien el equipo, yo dije que tenía poco margen este año, arrancó bien en la Copa Chile, pero en el campeonato está titubeando y no agarró vuelo. Por eso creo que perder con Católica será peor que perder con otro equipo", completó.