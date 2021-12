Barti sacó toda su artillería tras el título obtenido por la UC, asegurando que los de Gustavo Quinteros fueron mejor equipo que los de Cristián Paulucci.

"Si tendemos a pensar como piensan todos, que el campeón es el mejor... yo creo que no. No fue el mejor del campeonato la Católica", comenzó diciendo.

En la misma línea Barti explicó que la UC "fue el mejor desde algunas fechas hacia adelante, y quizás en la parte más importante del campeonato... pero a mí me parece que el mejor equipo fue Colo Colo".

"Que no se diga que es porque estoy identificado con Colo Colo, porque ustedes saben que yo lo critico y lo he criticado y he tenido problemas adentro por eso mismo", justificó el campeón de Copa Libertadores.

"Yo creo que el mejor equipo del Campeonato fue Colo Colo. Pasa que después del clásico con la Católica se cayó y la Católica lo aprovechó".

"No digo que (los cruzados) no se merezcan ser campeones. Quizás fueron justos campeones, pero el mejor equipo del campeonato fue Colo Colo", cerró.

Vamos #LosCruzados y #LasCruzadas, ¡A SEGUIR CELEBRANDO QUE SOMOS LOS ÚNICOS TETRACAMPEONES DE TORNEOS LARGOS! 🥳🥳 pic.twitter.com/SPgrvtwcjT — Universidad Católica (@Cruzados) December 5, 2021

PROGRAMACIÓN FECHA 34

Sábado 4 de diciembre

- Everton vs. Universidad Católica 18:00 horas

- Deportes Antofagasta vs. Colo Colo, 18:00 horas

- Palestino vs. Ñublense, 18:00 horas

- Unión Española vs. Cobresal, 21:00 horas

Domingo 5 de diciembre

- Universidad de Chile vs. Unión La Calera, 18:00 horas

- Deportes La Serena vs. Santiago Wanderers, 18:00 horas

- Huachipato vs. Deportes Melipilla, 18:00 horas

- Audax Italiano vs. Curicó Unido, 18:00 horas

Libre: O'Higgins.



Las cuatro "finales" que le quedan a Chile en las Eliminatorias

- Chile vs Argentina, Santiago, jueves 27 de enero

- Bolivia vs Chile, La Paz, martes 1 de febrero

- Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

- Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.