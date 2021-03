El Almirante conversó con TNT Sports y contó detalles de su larga estadía en el Cacique.

“Mosa me dio a entender que mi lesión (en la espalda) era un boicot en la época de (Pablo) Guede. Yo no lo podía creer que me tildaran de esa forma. A partir de ese quiebre él cambió mucho la relación conmigo. Si yo jugaba bien era el almirante, si las cosas no andaban bien, era solo ‘qué tal Julio, cómo te va'”, contó el defensa.

Barroso no apoyó la petición de sus compañeros para la continuidad del trasandino en la banca alba:

"No fui porque él (Guede) no me tenía en cuenta en sus planes. Creyó que cuando me pasó lo de la espalda yo, en cierta medida, estaba saboteando", relató el zaguero.

"Sentí que él me quería sacar del club y nunca me dijo por qué. Me hizo entrenar con un profe, después me sacaron al profe y quedé solo, entrenando a la nada. No me parecía, por los valores que tengo, ir y presentarme en una conferencia. Y si me lo hicieran a mí, también lo entendería", cerró.

El mismo Guede reconoció que con Barroso tenía una relación "profesional. "Él entrena, yo dirijo y punto". Breve frase con la que el estratega io por cerrado el conflicto con el ex referente albo.