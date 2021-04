Barroso fue entrevistado por Nexo de ESPN, donde además comenta el exarquero Nicolás Peric, con quien el zaguero tuvo un divertido intercambio de palabras.

"Vuelvo a sentir esa alegría por jugar. Cuando está todo eso, es el plus para disfrutar en la cancha. Muchos dicen ‘rejuvenecido’, por nuestra edad, pero vivo esa sensación linda".

Después de eso, Barroso lanzó un notable comentario drigido a Peric: "te valoro la apreciación, nos enfrentamos. ¿Te acuerdas esa final O’Higgins – Rangers? Te hice un gol".

Peric replicó: "¡llevo cinco programas y me han hecho 500 goles! No te podías acordar que no perdiste nunca con la U, no, que te hice un gol en Talca".

Sobre su arranque en Everton, comentó que: "Tuvimos un arranque bueno con O’Higgins, conocí rápido al equipo. Hay jugadores de buen pie, que jugaron en equipos grandes como Christian Bravo, Rodri Echeverría, Mati Campos López, se sumó Cecilio Waterman, está Juan Cuevas. Buen plantel, hicimos buenos partidos. De a poquito nos ilusionamos en un torneo que será exigente", comentó el defensor.

"La intensidad está y eso es bueno, lo tenemos y hay que administrar. Es lo que uno trata de transmitir. Hay mucha humildad para recibir en el equipo", cerró el Almirante.