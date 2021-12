Barristas del cuadro albo invadieron el campo de juego, intimidaron a los jugadores y destruyeron decenas de asientos, ese fue el balance que dejó el término del partido que Colo Colo perdió ante Antofagasta en el estadio Calvo y Bascuñán.

Los hinchas del cuadro popular descargaron su rabia contra el remodelado reducto del norte. Tras la dura caída con los ‘Pumas’ por 1-0 que los privó de toda opción de seguir luchando por el título.

Se espera que en las próximas horas exista un balance oficial para conocer el total de las pérdidas producto de estos destrozos.

Graves destrozos y desórdenes provocaron hinchas de #ColoColo; antes, durante y después del partido ante #Antofagasta. Hubo ingreso de hinchas al campo, destrozo de butacas y lanzamiento de botellas a carabineros. #EstadioSeguro pic.twitter.com/IArpGWCf7c — GranVía (@elgranvia) December 4, 2021

🔴 Este fue el estado que quedó el estadio Calvo y Bascuñán de #Antofagasta después del partido de @ClubAntofagasta contra @ColoColo el día de hoy. 😓 pic.twitter.com/7QMsn34Tb2 — Bastian Fuentes Avila (@BastianFuentesA) December 5, 2021

Qué terrible, Quien Responde acá?

Una pena por el estadio de antofagasta 🏟️😪 pic.twitter.com/Hn0D4eEIDK — Nacho Garrido Pérez 👨‍👧 (@NachoGarrid0) December 5, 2021

PROGRAMACIÓN FECHA 34

Sábado 4 de diciembre

- Everton vs. Universidad Católica 18:00 horas

- Deportes Antofagasta vs. Colo Colo, 18:00 horas

- Palestino vs. Ñublense, 18:00 horas

- Unión Española vs. Cobresal, 21:00 horas

Domingo 5 de diciembre

- Universidad de Chile vs. Unión La Calera, 18:00 horas

- Deportes La Serena vs. Santiago Wanderers, 18:00 horas

- Huachipato vs. Deportes Melipilla, 18:00 horas

- Audax Italiano vs. Curicó Unido, 18:00 horas

Libre: O'Higgins.



Las cuatro "finales" que le quedan a Chile en las Eliminatorias

- Chile vs Argentina, Santiago, jueves 27 de enero

- Bolivia vs Chile, La Paz, martes 1 de febrero

- Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

- Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.