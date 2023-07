Barren el piso con los refuerzos que pidió Gustavo Quinteros

Marcelo Pablo Barticciotto criticó duramente a <a href="http://<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">🎙Gustavo Quinteros: "Moya es un buen jugador y muy profesional. Empezó jugando en un comienzo que no fue bueno para nosotros entonces no pudo demostrar sus condiciones. Después tuvo lesiones y jugaron otros como Jordhy y Palacios".</p>— Colo-Colo (@ColoColo) <a href="https://twitter.com/ColoColo/status/1684981239818661888?ref_src=twsrc%5Etfw">July 28, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8">Gustavo Quinteros por los jugadores que llegaron este año a Colo Colo. El ahora comentarista le pasa la cuenta al entrenador del Cacique.

“Es extraño. A mí me causa mucha extrañeza porque todos los vimos jugar a Moya en Ñublense, era un jugador interesante. ¿Tan mal tiene que andar un jugador, sobre todo en los entrenamientos porque ahí lo ve Quinteros, para que no tenga casi minutos en un equipo que no funciona del todo bien y que necesita gente de mitad para arriba?”, comenzó diciendo Barti.

En ese sentido, el ídolo del cuadro popular asevera que “de lo que trajo de mitad de cancha hacía adelante, sobre todo a principio de año, no ha jugado casi nadie. Lezcano, Benegas, Moya y Castillo, que si uno se fija en los minutos que han jugado, son muy pocos”.

Barti cuestiona a Quinteros por los refuerzos de Colo Colo.

“No es que Colo Colo sea una máquina como un relojito funcionando. El equipo necesita variantes de mitad de cancha hacia adelante. Hay partidos que no puede desnivelar o tratar de abrochar y sin embargo, no tiene y no los ha ocupado. Es extraño”, concluyó.

Gustavo Quinteros sacó la voz en conferencia de prensa

"Venir a Colo-Colo no es fácil; no cualquier jugador viene, juega y la rompe. Acá cuesta, siempre hay competencia", dijo el estratega ante los medios.

"Más allá de que tuvimos un mercado difícil, para mi como entrenador Colo-Colo no clasificó a octavos de Libertadores porque no hicimos los goles. Y en el Torneo estaríamos más arriba si convirtiéramos lo que generamos. Falla el equipo, no un solo jugador. Es una verdad y tenemos los videos", complementó.