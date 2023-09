Barren el piso con el nivel de Marcos Bolados en Colo Colo

Marcos Bolados fue titular y tuvo un pobre desempeño como titular ante uno de los equipos colistas del campeonato. Cristián Caamaño no tuvo clemencia con el delantero de Colo Colo tras el empate de los albos ante Deportes Copiapó en el Estadio Monumental.

“Estuviste con la Selección Chilena, estuviste entrenando con jugadores TOP en algunos casos, llega y establece un cierto ritmo. ¿ A qué fuiste a entrenar a Juan Pinto Durán? ¿Para este trotecito de ayer?”, partió diciendo en Radio Agricultura.

“Le dio la posibilidad de jugar todo el partido a Bolados, por último hubiese entrado Thompson por Bolados”, cerró el también panelista de ESPN Chile.

Guarello también crticó a Bolados: “Tal vez Bolados se convenció de que ya no triunfó, ‘Ya no me fue bien’, dijo. ¿Sabes que? El Bolados de Antofagasta nunca apareció en Colo-Colo, el Bolados de Antofagasta nunca jugó en Colo-Colo”.

Cabe recordar que en este 2023 el atacante formado en Antofagasta acumula seis goles y seis asistencias en 30 encuentros oficiales.

Los hinchas también se fueron con todo:

Adidas que contrate ya a Marcos Bolados para modelar camisetas y así nos libere del weón como jugador. — Cristóbal Suárez Urzua ⚪❤⚫ (@SuarezurzuaCR) September 14, 2023

Marcos Bolados un jugador sin corazón en 😡😡😡😡😡😡😡#VamosColoColo — David 🇨🇱💯 ⚽🤍🖤 (@David10_1991) September 14, 2023

Benegas es malísimo pero Marcos Bolados tiene un nivel amateur — Felipe (@feliperen17) September 14, 2023

Que entre Jhordy altiro wn. No soporto esta caga de jugador llamado Marcos Bolados wn. — Benjamin Contardo (@benjaacontardo) September 14, 2023

Perder el campeonato peleando todos los partidos duele menos que perder porque jugadores como Bolados no tienen sangre ni ganas de ganar #VamosColoColo — Javier Pino Venegas (@JavierPinoV) September 15, 2023

Metan a Bolados al Gran Hermano pero no puede volver a jugar nunca mas al fútbol #VamosColoColo — Mauro Ibacache (@ibacache_mauro) September 15, 2023