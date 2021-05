Banco suizo asegura que lavó exorbitante cifra de dinero para Sergio Jadue

La institución financiera Julius Baer reveló ante la Justicia de Estados Unidos que lavó una cifra millonaria para favorecer a dirigentes de la Conmebol.

“Lavó al menos US$ 25 millones para Grondona provenientes del pago de sobornos que recibió a cambio de los derechos de televisión de las Copas del Mundo de 2018, 2022, 2026 y 2030, como así también otros torneos”, indicaron en el documento.

Julius Baer también, como parte de un acuerdo firmado con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, afirmó que ayudó al “lavado de millones de dólares destinados a los entonces presidente y tesorero de la Conmebol, Ricardo Teixeira y Sergio Jadue, respectivamente, quienes también presidían las asociaciones de Brasil y Chile”, consigna el Diario La Nación de Argentina.

Es más, según La Nación, el banco también “admitió que canalizó los sobornos vinculados a los derechos de televisión de las copas América, Libertadores y Sudamericana para múltiples ejecutivos del fútbol continental” .

Finalmente relatan la participación de otros dirigentes: Eugenio Friguedo (Uruguay) con US$ 2 millones; Marco Polo del Nero y José María Marín (Brasil) con al menos US$ 3,9 millones; Romer Osuna (Bolivia) con US$ 600.00 y Nicolás Leoz (Paraguay) sin detallar monto preciso, son los otros nombrados.