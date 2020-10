Bambino Pons reveló sus motivos para no cantar los goles en Copa Libertadores

El relator argentino reveló el gran cariño que tiene con los hinchas chilenos y habló de su gran relación con Claudio Borghi.

Uno de los relatores que se ha ganado el cariño de todo el hincha de Latinoamérica es el querido “Bambino” Pons, quien cada fin de semana nos sorprende con sus memorables cánticos en la Premier League.

El relator de Fox, y ahora también en ESPN, hizo que toda una generación cantara los goles de Carlos Tevez, Ruud van Nistelrooy, Juan Pablo Ángel y otros al ritmo rock anglo. Sin embargo, el argentino de 65 años no sólo es la voz del fútbol inglés, sino que también hace más de cuatro décadas viene coreando la Libertadores donde la noche del jueves vivió una situación especial.

Mientras la Universidad Católica ganaba 2-1 a Inter de Porto Alegre, la mayoría de hinchas cruzados esperaba el resultado de Gremio contra América de Cali.

En eso la transmisión comenzó con las entrevistas pauteadas hasta que el “Bambi” anunció que había penal en Brasil. “La verdad no me imaginaba el empate de Gremio, yo estaba con el monitor, el árbitro Rapallini tenía un quilombo de aquellos y el central colombiano hace un penal sonso. Ni siquiera le pregunté a los productores si me podía meter, sólo narré el gol y lo grité como si fuera de Católica”, indicó el relator a La Cuarta.

Pons agrega que “me alegré por la UC, porque soy amigo con Fernando Zampedri, lo conocí cuando jugaba en Entre Ríos (Boca Unidos) y le pedí que me regalara un pantalón porque yo los coleccionó. Desde ahí lo sigo, nos llevamos muy bien, lo apoyo en todas, ayer (jueves) demostró que hay que saber aguantarlo, además esa chilena que metió… ¡Mamita!”.

Desde Buenos Aires también recuerda que “siempre que voy a Chile me tratan de lujo. Me gusta mucho Las Condes, Vitacura, yo no sé de dónde sacaron esa mala onda entre chilenos y argentinos. Me encantaría ir a dar charlas de periodismo, soy muy amigo del Bichi Borghi, Zamorano y Manuel de Tezanos”.

El trasandino aprovechó de recordar la semifinal de Copa Libertadores entre Boca y Colo Colo en 1991, indicando que "yo estaba relatando para Canal 9 y fue una locura en la cancha. Ese equipo era soñado, además Chile tiene el mejor zaguero que vi en la vida, Elías Ricardo Figueroa. Yo me fui a probar a Peñarol con 18 años, estuve como cinco meses y soñaba con ser como él".

Su relación con Borghi

"Tengo un amor único con él, lo conocí de chico, un pibe humilde, al que acompañé al mundial del 86’, también le di una mano para que Bilardo no lo desconvocara por una macana que se mandó, lo querían echar antes del mundial, para mí es un tipo íntegro", explicó.

Al ser consultado del por qué no canta los goles en la Libertadores, "Bambino" explicó que "cuando hay un gol contra la Católica, el hincha rival me putea y viceversa, acá los hinchas son verdaderos, hay pasiones, mientras que el fútbol europeo todos lo disfrutamos. A mí me gusta el United y me fascina cantar sus goles, por ejemplo, para los partidos de este fin de semana ya tengo pensadas 14 canciones para el City, 12 para Arsenal y una de la Renga por si hace el gol Agüero. Hay gente que me dice que soy un perro cantando, pero tengo muy buen oído. Ahora cuesta cantar sin música, ya que por un tema de derechos no puedo tener pista, pero sé hace lo que se puede, soy muy feliz relatando".

Finalmente, el periodista expresó la gran admiración por los tres equipos grandes de nuestro país.

"Todos los equipos son especiales. Disfrute del Colo Colo 2006 de Borghi, era una locura, me tocó relatar mucho a la U de Sampaoli que fue campeona de la Sudamericana con un equipazo único y me gusta lo que hace Católica actualmente, yo disfruto del fútbol", cerró.