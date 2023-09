"Baja la mano Pinilla, en serio": Pato Yáñez y un tenso cruce en vivo

Pato Yáñez protagonizó un tenso momento en la Radio Agricultura este miércoles con Mauricio Pinilla a raíz de la conferencia de prensa de Eduardo Berizzo previo al duelo con Uruguay.

El "Toto" fue enfático para abordar el tema de Claudio Bravo, quien marcó un precedente a la hora de unificar los criterios de cara al futuro en las nóminas, lo que trajo una opinión del ex atacante de la U y un cruce en vivo por parte del Pato Yáñez.

"Con respecto a Claudio Bravo le contesto claramente: las nóminas hablan por sí solas. Pero si necesita más claridad, la no convocatoria obedece a la negativa de venir en la fecha pasada. Se lo aclaro porque pareciera que necesitamos más claridad que la nómina escrita. Y ese es el motivo: confecciono la lista pensando en los que quisieron estar. Así actúo", dijo Eduardo Berizzo.

El tenso momento en Radio Agricultura entre Pato Yáñez y Mauricio Pinilla

-Cristian Caamaño: "¿tú crees que Bravo sigue siendo opción para Berizzo?

-Mauricio Pinilla: "¿y entonces por qué lo reservó? Si lo reserva es porque lo tiene considerado. Si no, no lo reservaría".

-(CC): "eso habría que preguntárselo".

-(MP): "acá no hay dobles lecturas, si el tipo lo borró, lo borra. No lo reserva. Entonces lo tiene en consideración. Seguramente no para ésta, pero sí para la próxima fecha.

-Pato Yáñez: "claro, si se le lesiona Gabriel Arias lo llamaba, esa es la posición. Encuentro que está bien aclarando el tema".

-(CC): "a mí me da para pensar que nunca lo tuvo reservado".

-(MP): "o quizás le quiso tocar la oreja".

-(CC): "si me dicen que lo reservó, entonces (Eduardo) Berizzo está mintiendo porque lo tenía considerado, se pudo haber escudado.

-(MP): "¿y por qué ningún periodista se lo preguntó?, ¿a quién mandaron para allá entonces a preguntar? Entonces por qué lo reservó, esa era la pregunta.

-Francisco Sagredo: "pregúntale a Carlos Rudloff que estuvo ahí. ¿Cómo responde a la interpelación de (Mauricio) Pinilla?

-Pato Yáñez: "no lo creo…"

-Carlos Rudloff: "no, no profundizó el tema ni hubo contra pregunta. Y yo le consulté otra cosa sobre Alexis Sánchez…

-(MP): "¡ah!, ¡ah!", (con gestos con los brazos).

-Pato Yáñez: "ya poH, baja la mano Pinilla, también po hueón. No en serio baja la mano si es difícil preguntar ahí.

