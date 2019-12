Azul Azul le falta el respeto a Matías Rodríguez con vergonzosa oferta de renovación

La concesionaria de Universidad de Chile le faltó el respeto a Matías Rodríguez presentándole una oferta imposible de aceptar. Este martes el jugador se irá.

Azul Azul le acaba de faltar el respeto a Matías Rodríguez, el último sobreviviente del plantel de Universidad de Chile que ganó la Copa Sudamericana 2011, con una vergonzosa oferta imposible de aceptar.

La concesionaria que administra a los universitarios ni siquiera se sentó a conversar con el lateral argentino nacionalizado chileno, sino que sólo se dignaron a llamar a su representante para presentarle una irrisoria propuesta.

Según informó el sitio EnCancha, Azul Azul le ofreció una rebaja del 60% de su sueldo, en un contrato que tendría pocas regalías en sus cláusulas, lo que Matías Rodríguez rechazó de plano.

Además, según pudo averiguar El Periscopio, desde la sociedad anónima no hay opción de negociar, por lo que si no se acepta esa propuesta, no habrá otra.

Es por eso que este martes se confirmará la partida del último referente del plantel, el cual se quedará sin líderes luego de la ida de Johnny Herrera a Everton.