Leandro Stillitano, ayudante del entrenador del Cacique, quien estuvo en conferencia de prensa de Colo-Colo tras la derrota ante Palestino, donde afirmó respecto a la jugada que “los árbitros son seres humanos y se equivocan, con nosotros como entrenadores, como los jugadores. No voy a decir nada de la jugada, pero las imágenes hablan por sí solas, no es la primera vez que nos pasa, pero en este caso la jugada habla por sí sola. Con Gabriel Suazo se tomó otra decisión en una jugada parecida, es materia de análisis para ustedes”.

En ese sentido el ayudante de Quinteros comentó que: “Nadie sabe por lo que expulsó. Gustavo no dijo ni hizo nada. En el segundo tiempo estuve yo parado y Gustavo sentado por un tema del peto. No hizo ni dijo nada y lo expulsaron”.

Sobre el desarrollo del partido en Pedreros, Stillitano analizó que “fuimos superiores, tuvimos además del gol dos o tres más con Gabriel Costa, en el segundo con Pablo Solari y no concretamos. El rival fue efectivo, concretó. Esto se decide por goles”.

“Preocupados no, siempre ocupados. El primer tiempo fue muy bueno, tuvimos situaciones para aumentar el marcador. Luego el rival fue más efectivo, tuvo una de pelota parada y otra concreto y ganó, esa es la realidad. Cuando uno hace un análisis como cuerpo técnico entrenamos dos días nada más con todos los jugadores. No incidió en el resultado, pero no fueron semanas normales”, agregó.

“Entrenamos dos días y estamos conformes, creemos que por momentos fuimos superiores y pudimos ampliar el resultado, pero el contexto marca que no es normal para el fútbol profesional”, concluyó Stillitano.