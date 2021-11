Avisan que la Pulga ya tiene una dterminación sobre el partido ante Chile que se podría jugar en Calama. Juan José Buscalia, periodista argentino de Directv Sports, anticipa la visita de la Albiceleste a Chile en el norte por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

José Buscalia habló sobre esta decisión. "Me parece bien, me parece perfecto. Cada selección tiene que tratar de utilizar los elementos que tiene a su alcance mientras que no sea hacer trampa, no me parece mal. ¿Por qué estaría mal si Argentina también cambia las localías y va de Buenos Aires a San Juan?", dijo a Redgol.

El profesional, además comentó que: "Si Chile considera que eso es una ventaja me parece muy bien. Hay un tema que a mí me llama la atención, no sé a quién puede perjudicar más o probablemente perjudique a los dos por igual jugar en la altura salvo que llamen jugadores que estén acostumbrados a hacerlo en Calama, que jueguen Cobreloa, probablemente sea un factor perjudicial para los dos", añadió.

"Colombia busca Barranquilla por el calor, Bolivia busca La Paz por la altura. Si Chile le parece que es una ventaja que es jugar en Calama, es una ciudad que está en territorio chileno y me parece muy bien".

Buscalia también hablo de la posibilidad que el capitán de Argentina juegue ante Chile. "Es dífícil, yo creería que Messi con la clasificación consumada quizá en las próximas dos convocatorias va a focalizarse en trabajar un poco más con el PSG y después, a partir de junio, sumarse a la selección argentina para la doble fecha FIFA y pensar ya en Qatar pero enero y marzo no sé si Messi va a estar con Argentina", puntualizó.

PROGRAMACIÓN

Chile vs . Argentina

Martes 27 de enero

Horario por definir

Las cuatro "finales" que le quedan a Chile en las Eliminatorias

- Chile vs Argentina, Santiago, jueves 27 de enero

- Bolivia vs Chile, La Paz, martes 1 de febrero

- Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

- Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.