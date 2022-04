Avisan que Marcelo Gallardo estaría pololeando con famosa reportera

Luli Fernández relató en el programa Socios del espectáculo todo lo que habló con la periodista deportiva Alina Moine y con el entorno del DT de River Plate sobre un noviazgo que hace tiempo es un secreto a voces.

“Vamos a confirmar un noviazgo del que se habla mucho”, comentó Rodrigo Lussich este viernes ni bien comenzó su programa. Casi sin más preámbulos, el conductor de Socios del espectáculo reveló de quiénes estaba hablando: “La relación entre el DT de River Marcelo Gallardo y la periodista deportiva Alina Moine”, lanzó sin filtro.

"Esta semana, Gallardo viajó a Salta y circuló una imagen (en la que se ve a una chica rubia alta) en la que se creyó ver a Alina Moine. Alina hablo con Luli (Fernández) y confirmó estar cansada de que le hablen de amor clandestino”, señaló.

Inmediatamente, la modelo tomó la palabra y contó lo que hace horas charló con la protagonista. “No solo hablé con Alina sino con un íntimo amigo de Marcelo Gallardo. Ella me corrigió la información del viaje a Salta. Quien aparece en los videos es Josefina, la novia de un íntimo amigo de Marcelo. En este caso, no se trataba de ella. ‘No soy yo. Yo no viajé’, me aseguró ella”, relató.

“Están re de novios, es un vínculo ultra solido, familia ensamblada”, volvió a repetir la panelista para que no queden dudas de la confirmación. Sin embargo, enseguida explicó los motivos por los cuales la pareja aún no quiere blanquear su historia: “Ambos sienten que su relación puede generar un problema en el ámbito profesional por eso prefieren guardarlo en secreto”, indicó.

“Gallardo está separado desde hace cinco años. Es un matrimonio de décadas, con varias idas y vueltas. En uno de los intentos de recomponer la pareja nace el más chiquito. Comienzan el embarazo juntos pero en la mitad se dan cuenta que no iba a prosperar y deciden dar por terminada la relación”, relató Luli con lujo de detalles.

“Todavía el divorcio no está cerrado. Geraldine está en pareja pero no lo confirma. Ahora está de viaje en el sur. Se pueden ver las fotos en su cuenta de Instagram que está abierta aunque no lo muestra todavía”, remató la panelista.