Avisan que en el Leeds ya tendrían un reemplazante para Bielsa

De acuerdo a The Telegraph, el equipo con sede en Elland Road tiene a tres entrenadores en carpeta para suplir al ex DT de Chile, quien sigue siendo evaluado de acuerdo al desempeño de cada fecha.

El español Enesto Valverde es uno de los nombres que maneja Leeds United para sustituir a Marcelo Bielsa en caso de que el argentino no renueve con el club.

Según el periódico The Telegraph, el conjunto de los "pavos reales" pretende seguir con el rosarino como su director técnico, pero hasta el momento el argentino no ha firmado para extender su contrato.

Marcelo Bielsa no ha tenido una gran temporada en la Premier League, dado que Leeds marcha 15°, con 23 puntos, y enfrentará a un complicado Everton (16°) este sábado 12 de febrero, a las 12:00 horas de Chile.

