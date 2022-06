Avisan que el nuevo estadio de la UC está en duda

Juan Pablo Pareja, gerente general de Cruzados, advirtió que el aumento de capital es necesario para construir el nuevo estadio de Universidad Católica. Pareja llama a todos los hinchas de la Franja a invertir.

"Invitamos a la gente que se sume a este aumento de capital que se está haciendo con el objetivo de levantar fondos que permitan financiar buena parte de los costos de la remodelación de nuestro estadio", señaló Juan Pablo Pareja, gerente general de Cruzados, en Radio Pauta.

El período para invertir comienza este 1 de junio y termina el 10 del mismo mes.

"La invitación a los nuevos inversionistas, es mostrarles que es un proyecto a largo plazo y de una significancia tan grande, que va más allá del momento deportivo del equipo", añade.

También se indica que en el período de opción preferente se recaudaron unos 7 millones de dólares, y que en esta etapa se busca reunir unos 6 millones más, con lo que se tendría el capital necesario para la remodelación.

Pareja también aclara que este proyecto no afectará en las finanzas del club, en cuanto a conformación del plantel: "Este proyecto del estadio tiene un tratamiento del punto de vista de los ingresos que está generando, y de los gastos que tiene comprometidos, que son absolutamente paralelos a lo que es el negocio central de cruzados desde el punto de vista deportivo. No hay ninguna duda, no va a restringir ningún recurso respecto del presupuesto para la plantilla profesional".