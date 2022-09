Aún hay patria: la FIFA cita a declarar a Byron Castillo

Chile da un nuevo paso en su intento por llegar al Mundial por escritorio.

La corte de apelaciones de la FIFA fijó horario para la audiencia en la que la ANFP buscará que se inhabilite a Ecuador del próximo Mundial de Qatar por la presencia de Byron Castillo.

Según información recabada por La Tercera: "la FIFA le informó a la ANFP durante esta mañana que la audiencia se realizará el próximo 15 de septiembre, a las 14.30 horas de Zúrich. En la cita, el futbolista deberá presentarse y responder a las graves acusaciones que existen en su contra. También estará presente la Federación de Ecuador, de Chile y de Perú. Esta última se sumó a los reclamos una vez que quedó eliminada del Mundial, vía penales, en el repechaje jugado ante Australia".

Eduardo Carlezzo, el abogado de la ANFP, más de una vez cuestionó la negativa de la FIFA de citar al ecuatoriano.

“Aparentemente no habrá una investigación específica de la FIFA al jugador, y eso me preocupa mucho, porque cuando entramos solicitamos que se marcara una audiencia para escuchar al jugador. Él tiene que hablar y los órganos deportivos tienen que escuchar. Él es el principal testigo, la principal persona, el principal involucrado, el principal investigado. Tiene que hablar. Me preocupa mucho que la FIFA no lo haya llamado para una audiencia que sea de manera virtual para escucharlo. Yo entiendo que el jugador tendría que sí comparecer ante FIFA para hablar, para dar explicaciones. Y el hecho de que no se le convocó, me preocupa mucho”, decía el abogado.