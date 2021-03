El experimentado volante se molestó por la visión de juego del ahora comentarista de ESPN.

Villanueva cree que Aued será suplente en el esquema de Los Cruzados debido a la gran cantidad de jugadores en el medio de la cancha.

Aued aprovechó la oportunidad de responderle a Villanueva en el mismo programa: “más allá de una irregularidad, de tener algunos partidos y no tan buenos, siempre estaba predispuesto, siempre estaba en cancha y siento que eso siempre se valora. Los técnicos que han llegado en este tiempo a la Católica lo han valorado, he jugado casi siempre y eso algo quiere decir”, dijo Aued.

Agregó tajante: “por suerte no te hicieron caso y no me enviaron al banco, sino hubiera estado complicado el partido de ayer. Por suerte los técnicos saben un poquito más”.

“Entiendo que cuando el equipo no rinde o no va, siempre hay jugadores que tienen que pagar este costo. No lo digo por vos, lo digo porque en general se ha hablado del tema. Pero no hay ningún problema”.

Cabe recorder que Gustavo Poyet tiene en la UC a Luciano Aued, Diego Buonanotte, Marcelino Núñez, Juan Leiva y Felipe Gutiérrez para dos puestos en el mediocampo.