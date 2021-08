Atleta irlandesa, Sarah Lavin no entendía el revuelo que generó su nombre entre los fanáticos chilenos . La embajada de Irlanda le respondió vía Twitter.

Un curioso llamado por redes sociales hizo la atleta irlandesa Sarah Lavin luego de que una imagen suya durante la transmisión de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 generara especial revuelo en las distintas lataformas digitales,

"Necesito encontrar a alguien de Chile para que me explique esto", publicó junto a unos emoticones de risa.

El simpático mensaje, en pocos minutos, sumó cerca de 14 mil likes, 1.800 retuits y un gran número de respuestas de hinchas nacionales que le explicaban el motivo del "Meme".

Entre las respuestas, la embajada de Irlanda en Chile también se manifestó.

"Uno de las candidatos presidenciales de Chile tuvo la suerte de compartir un nombre con una de las mujeres más rápidas de Irlanda", publicaron.

La deportista que compitió en los 100 metros vallas se tomó con humor su "momento de fama", finalmente llegó penúltima entre 8 competidoras, con un tiempo de 13.16 segundos.

😂😂 need to find someone from Chile to explain this one https://t.co/dQhdamlnNs

😂 @sarahlavin_ One of Chile’s Presidential candidates was lucky enough to share a name with one of Ireland’s fastest women 😉 Congratulations on such a quick time at your first #OlympicGames #Tokyo2020 https://t.co/SSB1BVmKB1