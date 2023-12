Atento Colo Colo: Darío Lezcano manda amenazante mensaje

Darío Lezcano fue uno de los fichajes de Colo Colo durante la actual temporada y llegó la difícil misión de hacer olvidar el buen paso de Juan Martín Lucero. Sin embargo el paraguayo se terminó transformando más en una molestia para el club pues nunca pudo estar a la altura, situación que podría mantenerse en 2024.

Y es que el jugador tiene contrato vigente con el Cacique hasta el final de la siguiente temporada, motivo por el que la dirigencia quiere deshacerse del delantero con un préstamo, pues además es uno de los sueldos más altos del plantel actualmente, lo cual no concuerda con el lamentable presente futbolístico que atraviesa.

Esta situación podría ser un verdadero dolor de cabeza para Colo Colo, sobre todo por las declaraciones que dio Lezcano antes del último duelo contra Unión Española, donde el delantero aseguró que se mantendrá firme para hacer valer su vínculo. "Tengo contrato por el 2024 y lo haré respetar", dijo Lezcano.

Estas palabras justamente reflejan el sentir de Lezcano, pues en mitad del presente año los albos le buscaron una salida que no fue aceptada por el jugador debido a que no se le contemplaba todo el año restante dentro de su indemnización. Esta postura podría mantenerse actualmente, donde el paraguayo no dará su brazo a torcer.

Es así como Colo Colo seguirá sufriendo con Darío Lezcano, uno de los sueldos más altos del plantel y quien no aparece ni citado por Gustavo Quinteros. Recordar que el paraguayo solo ha disputado ocho partidos en este 2023 en los que acumuló tres goles, ingresando desde el banquillo en prácticamente todos los compromisos.