¡Atención hinchas de la U! Eduardo Vargas define su futuro en Brasil

Eduardo Vargas ha tenido buenos y malos momentos en su actual club Atlético Mineiro en Brasil, mucho se ha hablado sobre su continuidad en el basileirao, esto ha tenido bastante expectantes a los hinchas de Universidad de Chile, quienes sueñan con el regreso de un histórico que la rompió en nuestro país y también fue una gran figura de la selección chilena.

Lo que sí se tiene claro es que el delantero tiene contrato vigente hasta 2024 con el cuadro brasileño, donde lamentablemente no ha tenido buenas actuaciones en el último tiempo, es por eso que el entrenador del equipo, Luis Felipe Scolari, no lo tiene en cuenta y ya advirtió que no figura dentro de sus planes para el desarrollo del equipo.

Una vez se conoció la decisión del entrenador, varios fueron los clubes que buscaron ir a la carga de Eduardo Vargas, entre ellos desde la misma liga fue el Santos, un equipo que en repetidas ocasiones había intentado contar con los servicios del jugador en el pesado. A eso se le suma el constante rumor de un retorno soñado a Universidad de Chile.

Pero todo apunta a que ninguna de estas opciones se concretarán, ya que el jugador ya definió su futuro y reportan desde Brasil que no quiere abandonar Atlético Mineiro, ya que se encuentra cómodo en el equipo pese a la poca actividad y ninguna de las ofertas que llegaron por él le parecieron atractivas.

Es más, desde el club están dispuestos a ceder a Vargas a algún otro equipo que quiera correr con los gastos del salario del jugador, asegurándose también que reciba el mismo monto que se acordó en un principio con Atlético Mineiro. Pero en definitiva, el delantero quiere respetar su contrato y mantenerse en el equipo Galo.