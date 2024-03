¡Atención cruzados! Aseguran que Universidad Católica ya tiene nuevo DT

Uno de los equipos que no ha tenido un muy buen inicio de temporada es Universidad Católica. Los cruzados marchan en el 12° puesto de la tabla de posiciones en el Campeonato Nacional con solo cuatro unidades. Si bien aún tienen un partido pendiente, su juego no es el mejor y no han mostrado grandes cosas en lo que va del año.

Además, perdieron el encuentro ante Coquimbo Unido que les permitía ingresar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, en un partido donde no tuvieron aproximaciones al arco rival. Perdiendo así la oportunidad de participar en un torneo internacional, junto con la gratificación económica que eso implica.

Todo esto llevó a la salida del director técnico Nicolás Núñez de Universidad Católica. Si bien la forma en que le notificaron su salida no fue la mejor, era algo que se vaía venir por los malos resultados que se venían arrastarando desde la temporada pasada, donde los cruzados terminaron en la séptima posición, alcanzando el último cupo para pelear por una copa internacional.

Pero en las últimas horas, habrían informado que el equipo de la franja ya tendría a su nuevo director técnico para el resto de la temporada. Según información entregada por Radio Agricultura, Gabriel Milito pasaría a ser el nuevo estratega de Universidad Católica, para buscar tener mejores resultados en el Campeonato Nacional.

Cabe recordar que Gabriel Milito era el nombre que más sonaba en los útlimos días para tomar el puesto vacante en los cruzados y ahora tras esta confirmación, solo queda esperar su llegada a nuestro país para sumarse a los trabajos del cuadro de San Carlos de Apoquindo, quienes deben enfrentar su partido pendiente por el Campeonato Nacional, para así seguir escalando en la tabla de posiciones.