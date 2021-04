Atención azules: Equipo de Europa se tuvo que cambiar el nombre

Los hinchas de la U ven con preocupación las palabras de los académicos de la Universidad de Chile que amenazan a Azul Azul.

El rector de la casa de estudios, Ennio Vivaldi lanzó una dura amenaza a la concesionaria : “que no acepto que se usen el emblema de la U y el chuncho y no sé, a lo mejor tendrá que empezar de tercera división (…) Eso se vería en su momento. El nombre de la universidad no lo pueden usar sin autorización”.

Esa pesadilla de perder el nombre y la insginia se vivió en Europa hace algunos años. El equipo rumano Steaua Bucarest ahora se llama FCSB, pero para sus hinchas mantiene la denominación original.

“Aquellos que lo deseen pueden continuar llamándolo Steaua, pero el nombre es FCSB, la licencia está a este nombre”, indicó el dueño en el 2017.

“Siete mil millones de jueces (…), el Papa de Roma o las fuerzas de la OTAN pueden oponerse. Pero no pueden cambiar la situación sobre el fondo”, insistió el magnate, y subrayó que el FCSB es el sucesor del histórico club.

El Steaua Bucarest, surgido en 1947 y el mayor equipo de Rumania, que dejó de llamarse como tal para pasarse a llamar FCSB tras un duro juicio con su fundador, nada menos que el Ministerio de Defensa de ese país.