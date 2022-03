Atacan al Kun Agüero por criticar a la vacuna en contra del Covid

Todo pasó en una transmisión en la plataforma Twitch que puso en el centro del debate al exfutbolista, Sergio “Kun” Agüero quien cuestionó la efectividad de las vacunas contra el coronavirus Covid-19.

Mientras conversaba con su amigo y streamer, Ibaí Llanos, Agüero le preguntó al español: “¿Vos tuviste coronavirus?”, a lo que Llanos le contestó que sí y como “cinco veces”.

"Tres o cuatro veces lo tuve, o sea que la vacuna no sirve para un carajo”, agregó Agüero ante la sorpresa de su interlocutor que lo aconsejó: “No digas eso tío, sí que sirve”.

Sin embargo, la ex estrella del Manchester City sumó mientras había 620.000 usuarios conectados: “Me agarró Covid al final; supuestamente te cubre... la cho... me cubrió”.

El exdelantero de la selección Argentina dejó la escoba en las redes sociales.

Cabe recordar que varios estudios a lo largo del mundo, tanto de los productores de las vacunas como de países, la efectividad de las vacunas contra el coronavirus está asegurada y avalada también por organismos sanitarios prestigiosos como por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En todos los casos lo que se explica es que las vacunas son seguras y efectivas en más de un 90%, cuando se tiene esquema completo y refuerzo, para evitar cuadros graves y hospitalizaciones. En algunos casos, incluso, hay personas que atraviesan el cuadro casi sin síntomas gracias a la protección de las vacunas.

MIRA ACÁ LAS REACCIONES:

El Kun aguero es un pelotudo https://t.co/BSoDSkXbGZ — Simon (@SimonBerserker) March 3, 2022

AndreaLebu@AndrealebuPJ·17h" la vacuna no sirve p un carajo " del @aguerosergiokun es imperdonable pq de esa manera se pasa x el forro del ojete el laburo de tantos cientificos que dejaron literalmente la carne para que pudieramos tener vacunas.Para ver eso no se necesita tener estudio se necesita tener❤.

Rodrigoool Bostero Scalonista 🇦🇷 💙💛💙 71🏆@rodridamian·3 mar.Querido @aguerosergiokun , la vacuna no te salva de no tener Covid, te salva de no morirte o de no terminar intubado en un hospital por falta de oxígeno. No seas ignorante. Y menos vos que tenés un problema cardíaco

Camila Miele@camumiele28·3 mar.El Kun Agüero pasó de ser un buen jugador de fútbol a una persona que dice incoherencias frente a una cámara. @aguerosergiokun estaría bueno que antes de decir la barbaridad que dijiste respecto a la vacunación, leas y te informes un poco.

