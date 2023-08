Así sería el soñado estadio de la U con la Inteligencia Artificial

Desde La Tercera explican como sería el estadio de la U gracias a la inteligencia Artificial. Los hinchas de los azules sueñan con tener casa propia, desde el medio antes citado informan que:

“Al consultar con la Inteligencia Artificial cómo sería el estadio del club Universidad de Chile, el creador de imágenes que Microsoft implementó en Bing, basado en Dall-E, muestra diferentes recintos, algunos parecidos a los que existen en Estados Unidos o Europa, con capacidad sobre los 60 mil asistentes, además de techo y con alta tecnología”, comienzan explicando sobre el recinto deportivo.

“Mientras que, en otras imágenes, los estadios son más similares a los que existen en varios países de Sudamérica, con un estilo sencillo y sin grandes alardes tecnológicos, parecidos al Cilindro de Avellaneda de Racing de Argentina, u otros que hay en el cono sur de América”, detallan.

La Tercera consultó con profesionales de la arquitectura:

“Todos estos recintos pueden realizarse, ya que no tienen una dificultad arquitectónica, además que la IA usa estadios reales como referencias. Yo creo que hay temas de escala, porque hay imágenes que son de ligas europeas, es decir, gigantescos, que no dan para un club chileno, pues con suerte lo llenarían una vez al año”, comentó Cristóbal Bañados, arquitecto de Forni & Fortes Arquitectos y docente de la Universidad de Chile.

“El hacer un estadio en las afueras de la ciudad no es muy viable, ya que estos recintos de gran capacidad deben tener una buena conectividad y no solamente depender de los vehículos particulares que utilicen las personas para llegar al lugar o de transportes públicos que sean muy específicos para ciertas comunas, como es el caso de Lampa, pues no serían atractivos”, explicaron los expertos.

“En la ciudad no existen terrenos para los estadios realizados por la IA debido a la magnitud de estos, por lo que lo más viable serían hacerlo en la periferia de la Región Metropolitana. Además, se suman las negativas que pueden tener por parte de vecinos la creación de recintos gran tamaño”, cerró.