Arturo Vidal comentó la salida de Osorio al desconocido equipo Midtjylland. El King, fiel a su estilo, lanzó duros comentarios tras enterarse de la noticia que sacudió al mundo azul.

“Eso es mala noticia ¡Cómo Osorio se va a ir!”, señaló en su canal de Twitch. “¿Sale quién es el representante de Osorio que hizo el negocio?”, preguntó en vivo en su transmisión.

El actual jugador del Athletico Paranaense no se queda ahí y lanza feroz palo alos medios: “Ahora quiero ver, que salgan los mala clase y digan que ese negocio lo hicieron bien”, lanza.

“Tenía que haberse quedado en la U más tiempo, tenía que haber madurado mucho más”, reclampo el volante chileno.

De todas formas, Arturo Vidal le deseó lo mejor al joven formado en Universidad: “No tienes que volver rápido, aguanta, pero mala noticia”.

Cabe recordar que Darío Osorio es representado por 4-3-3, agencia de donde participa Pablo Leclerc, quien viajó con el futbolista a Dinamarca para cerrar el fichaje con el Midtjylland.

El periodista Marcelo Díaz reveló una conversació con el DT de la U: “Pellegrino un día nos comentó, porque él pocas veces habla con los periodistas y nos habló sobre la última oferta que era la del AC Milán y dijo que Darío Osorio era el que no había querido irse”, comentó.

Díaz dijo que: “La idea de Darío Osorio era irse a una liga menor, no de Italia, no de Brasil, no la Premier League porque él quiere estabilizarse en un club mediano para luego dar el salto. Ese es el objetivo de Osorio”, cerró.