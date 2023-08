Así reaccionaron los hinchas de la U a la inminente salida de Darío Osorio

Los hinchas de Universidad de Chile se volcaron a las redes sociales tras conocer la noticia. Darío Osorio finalmente partirá al fútbol europeo luego que Azul Azul llegara a un acuerdo con el club danés Midtjylland.

Mauricio Pellegrino ya había mostrado su preocupación por la posible salida de un futbolista de su plantel: “Lo que me he ocupado en decir al club es que hasta el 30 de agosto terminan los mercados en grandes ligas o de Europa. Un jugador como Darío se podía ir el 28 o 29 de agosto y si tengo que esperar a esa fecha para firmar un jugador no dan los plazos. Si tengo que esperar vender para después traer, estamos mal”, aseveró hace unas semanas.

En aquella oportunidad, agregó que “las ventas no se pueden planificar, porque no depende de ti que vengan mañana por cualquier jugador a querer pagarlo. En la mayoría de los casos si pagan se va a ir. No depende de nosotros”, cerró manifestó Pellegrino.

La Joya de Hijuelas disputó 18 partidos entre Campeonato Nacional y Copa Chile durante este año 2023, anotando tres goles.

LOS HINCHAS SACARON LA VOZ EN REDES SOCIALES:

Solo palabras de agradecimiento para don Dario Osorio, con 18 años nos salvo del descenso, metio goles en clasicos, se banco criticas injustificadas y tambien tuvo que lidiar con inventos de Mauricio Israel.



Ojalá te vaya bien lejos de toda la mierda que rodea la U. pic.twitter.com/tqHz1RaSp8 — Rorro Bullanguero (@rorro_bullan) August 29, 2023

Michael Clark con la plata de la venta de Darío Osorio pic.twitter.com/0J3y802At7 — ,,, (@GranPa0l0) August 29, 2023

No sé si será un error o acierto de Darío Osorio el irse a Dinamarca a los 19 años. Me parece que el error es irse a Dinamarca pololeando a los 19 años. — Rodrigo Mujica (@rmujica11) August 29, 2023

Dario Osorio no era mi jugador preferido, pero venderlo dias antes del partido mas importante del año es otro escupo en la cara para el hincha de la U.



Ahi se ve que los dueños hinchas de la UC se rien en la cara de la gente , la barra no existe, y uno mismo solo teclea y no — Pipe Campeón🏆 invicto de Sudámerica...y tu? (@pipeazul316) August 29, 2023