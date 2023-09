Así reaccionaron los hinchas al partido de Matías Catalán ante Colombia

Matías Catalán fue titular ante los cafetaleros en el empate 1-1, el jugador cumplió un gran trabajo como lateral y sacó aplausos en Twitter. El futbolista de Talleres de Argentina salió lesionado a los 73 minutos y se notó su ausencia en la banda derecha.

“Contento, queríamos los tres puntos obviamente, pero un punto no lo veo mal, nuestro primer partido en casa con nuestra gente. A seguir mejorando las pequeñas cosas para poder llegar a los próximos dos partidos de la mejor manera en Octubre”, partió señalando Catalán a BolaVip.

“Me sentí bien, sabía que iba a tener ese duelo duro por afuera, más o menos ayudó también el equipo y el estar unido todos, creo que hicimos un gran partido”, declaró tars el duelo.

Finalmente, Catalán reveló que fue lo que le expresó Eduardo Berizzo en los días previos a este duelo ante Colombia:

“Me dijo que jugara como lo venía haciendo antes, ahora juego más de central como lateral, pero es un puesto que lo hice muchos años en mi carrera. No me disgusta y por suerte creo que cumplimos con las expectativas del técnico y del equipo”, cerró.

Los hinchas se volcaron a las redes:

No asume la calvicie, no lo conocía nadie, tiene bigote de asesino serial de los 80, y en 45 minutos no ha dejado que el puntero izquierdo del Liverpool, Luis Díaz, respire. Don Matías Catalán, señor partido. (Buena patada la de la amarilla) #VamosChile #LaRojaXCHV pic.twitter.com/9HatXjef3X