Así reaccionaron en Argentina al grave incidente de Leandro Fernández

El accidente provocado por Leandro Fernández en estado de ebriedad en Argentina ha dado qué hablar en todos los medios, cabe recordar que el plantel de Universidad de Chile se encontraba con días libres por el receso del Campeonato Nacional.

El periodista Juan José Buscalia, en conversación con Bolavip, analiza sobre cómo afecta a los jugadores este tipo de incidentes a los jugadores.

"Es muy triste, porque este tipo de cosas a los jugadores los alejan de la élite, cuando haces noticias por esto no es bueno. Si sucedió así, es una falta de respeto al profesionalismo y a la institución que te tiene contratado. Es negativo por donde se le mire", comentó el comunicador.

"La verdad es que no tenía antecedentes de esta naturaleza. Por qué la prensa argentina no profundiza el tema, yo creo que principalmente porque no está jugando en Argentina. Al estar en Chile, probablemente se transforme más en un problema de la prensa chilena", detalla.

"Tiene una historia familiar difícil, por el tema del hermano sufriendo problemas de adicción, donde fue noticia Braian. En la prensa argentina tienen cuidado y el respeto de no profundizar en esas cosas porque uno no sabe el contexto de qué le ha pasado", finaliza.

🚨 LEANDRO FERNÁNDEZ CHOCÓ BORRACHO A UNA MUJER CON SU BEBÉ

- El exdelantero de Independiente dio 1.62 en el control de alcoholemia

- Manejaba imprudentemente por la ruta 2 con su camioneta Amarok

- Las víctimas están fuera de peligro

📲 Las imágenes: https://t.co/oyWNoNiEot pic.twitter.com/alnNyxCqWB — Vía Szeta (@mauroszeta) April 1, 2023