Así luce Anna Kournikova a sus 40 años

La ex deportista rusa estuvo de cumpleaños este 07 de junio.

La rubia ques se robó varios corazones adolescentes se instaló en Florida, Estados Unidos junto a su esposo, el cantante Enrique Iglesias y sus tres hijos, ayer cumplió 40 años de su vida.

Desde que dejó las raquetas, la estrella ha disfrutado de su nueva vida lejos de los torneos.

En 2003, Anna Kournikova se retiró como jugadora profesional después de comenzar a jugar tenis a la edad de cinco años.

La exjugadora sufrió una lesión en la espalda y sus médicos solo estaban ampliando su tiempo de recuperación, inicialmente previsto a tres meses y luego a un año. “Nunca esperé ni pensé que saldría así. Mi espalda realmente me obligó a detenerme. Se puso tan mal que ni siquiera podía cansarme de mis zapatos, de verdad. Me encontraría con un dolor insoportable. He entrenado de seis a ocho horas al día desde que tenía cinco".

Le reveló a la revista Personas. Esta no era la primera vez que tenía problemas físicos después de una lesión en el pie y el pulgar.