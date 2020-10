Así juega el joven central uruguayo que podría llegar a reforzar Colo-Colo

Colo-Colo tendría todo listo para sumar un central de 23 años tras la lesión del defensor argentino de los albos, Matías Zaldivia.

El Cacique necesita a toda costa sumar refuerzos para la segunda rueda del Campeonato Nacional 2020. Sin embargo, Pedreros es una verdadera enfermería, ya que hay muchos lesionados, y la dirigencia ya trabaja en reforzar el plantel.

Uno de los puestos que hay que cubrir es el del argentino Matías Zaldivia, que sufrió el corte de su tendón de Aquiles. Para eso, Blanco y Negro ya tendría en la mira a un defensor de 23 años, según informó Deportes en Agricultura.

Se trata del uruguayo Maximiliano Falcón. El espigado zaguero viene de ser campeón en su país, tras conseguir el Torneo de Apertura 2020 con el Club Atlético Rentistas.

“Mi representante me comentó el tema de que Colo Colo me quería. Me encantaría (ir a Colo Colo), sería mi primera salida al exterior y en crecimiento personal sería muy importante ir a un club como Colo Colo. Sería muy bueno, lo último que sé es que se está negociando”, indicó el jugador en conversación con el medio.

A pesar de eso, la dirigencia del Eterno Campeón también maneja otras opciones. Por ende, también han sonado en Macul jugadores como Juan Fuentes, Fernando Tobio y Miguel Ángel Torrén. Pero tendrán que definirse solo por uno.

Con respecto a su estilo de juego, confesó que “me considero un defensa con buena técnica y salida al ataque. Me gusta romper líneas y atacar, me considero un defensa rápido; no soy tan alto, pero voy bien de arriba. Soy derecho, pero juego por la izquierda y si tengo que elegir, me acomoda más la línea de cuatro, pero no tengo problemas si es con línea de tres”.

A continuación puedes ver como juega el que podría ser el nuevo central de Colo-Colo, Maximiliano Falcón: