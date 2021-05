Una gigante marcha llegó a las inmediaciones del estadio Romelio Martínez, escenario donde Junior empató con River en Copa Libertadores.

Marcelo Gallardo y sus futbolistas demoraron en el momento de hacer los trabajos físicos previos al partido debido a los gases lacrimógenos que fueron lanzados en las inmediaciones de la cancha, en los enfrentamientos que se produjeron entre la policía y los manifestantes.

Durante el encuentro también se oyeron detonaciones y promediando la primera etapa del encuentro en Barranquilla el árbitro uruguayo Esteban Ostojich interrumpió por unos minutos el desarrollo del juego debido a que varios futbolistas se vieron afectados por dichos gases lacrimógenos.

Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla, explicó lo ocurrido previo al encuentro. “No hay ningún contratiempo, en las afueras hay no más de 200 jóvenes que la fuerza pública los separó para que no ingresaran. Hubo una escaramuza, pero se está controlando. No hay ningún altercado. De hecho, Gallardo pidió que se pusiera música para calmar el ambiente, para distensionar un poco el ambiente. No va a haber ningún problema”, aseguró.

El distractor los dejo en evidencia. Hoy todos en Colombia vimos en vivo cómo con manipulación mediática, en Barranquilla pretendían encender "la fiesta del fútbol" mientras afuera sonaban los bombazos de la Fuerza Pública atacando manifestantes. Vergüenza internacional pic.twitter.com/MLLShpBpY5 — Carlos Caicedo (@carlosecaicedo) May 13, 2021

🇨🇴🚨 Primer tiempo accidentado en Barranquilla por los incidentes del otro lado de las tribunas. Adentro rueda la pelota (Junior 1-0 River). Afuera hay caos social. pic.twitter.com/unhJ3a8Zwa — Diario Olé (@DiarioOle) May 13, 2021

El alcalde @jaimepumarejo por defender los intereses de sus patrones sepultó hoy la Copa América en Colombia.

O acaso la Conmebol someterá las selecciones a esto q pasó en Barranquilla?:#SinJusticiaNoHayFutbol pic.twitter.com/MVCEfDYLja — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) May 13, 2021