Así fue el "carrete" de Yeferson Soteldo antes del partido con Chile

Así fue el "carrete" del ex delantero de Universidad de Chile que ha sido objeto de una dura crítica en redes sociales, a partir de la denuncia que hizo Jesús Aguilera Esteller, un reconocido tuitero que reveló las razones de la ausencia del jugador que actúa en la MLS con la camiseta de Toronto.

"A Soteldo lo sacan de la selección porque después del partido contra Brasil se va de fiesta con todo lo que implica una rumba normal de un atleta masculino: licor, Mercedes (el barrio bohemio de Caracas), baile. Abandona la concentración y llega al día siguiente, se pierde hasta las comidas", reveló guilera Esteller en su cuenta de Twitter.

"Al llegar, Soteldo es encarado por dos de los jugadores de más ascendencia en la selección (serían Tomás Rincón y Darwin Machís) con palabras muy duras. Soteldo tomó una actitud humilde y les expresó que no creyeran los chismes y que él estaba arreglando un problema delicado", agrega.

"Los dos que asumieron el liderazgo se sintieron burlados y le expresaron que iban más de cinco o seis veces que hacía lo mismo en las últimas concentraciones. La discusión se fue calentando y llegó al punto de que casi se fueron a las manos", describe el revelador relato.

Lo que viene es el diálogo entre los futbolistas. "El principal líder del grupo le dijo 'hermano, recoge tus pertenencias y vete de aquí. Estás prejudicando al grupo con tu ejemplo. Si te veo en el estadio, yo mismo te voy a entrar a coñazos'".

"Si ustedes no tienen la valentía de sacarlo, entonces somos nosotros quienes no jugamos y nos vamos", es la frase que aporta Aguilera Esteller, para explicar que Soteldo fue sacado "por sus compañeros jugadores, no por el DT ni la federación".

Luego se describe la respuesta de Soteldo a los referentes. "En Brasil, tú puedes irte a la discoteca toda la semana. Lo importante está en la cancha, en el rendimiento. Eso es lo que vale. Ustedes dos duermen y descansan mucho, pero no sirven", agrega el relato.

"Yo hago jugar al equipo, muevo al equipo, hago goles, produzco penales, dos asistencias. A ustedes les sacan tarjetas. Si son ustedes los que me van a sacar de la selección, no me importa. Yo estoy tranquilo en Toronto y no vengo más", cerró.

