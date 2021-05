Así evaluaron los hinchas de la U la gestión de Goldberg y Vargas

Algunos medios partidarios de la U informan que los ex jugadores serán despedidos por Azul Azul.

«A mí, personalmente, todavía no me notifican, ni a mí ni a Sergio. Lo más seguro, creo yo, es que la próxima semana deberíamos saber algo», indicó el «Polaco» a 100 azules.

«En lo concreto, yo no tengo ninguna comunicación oficial, no conozco a las personas que llegan, no tengo un vínculo con ellos. Tengo prácticamente la certeza de que (con Sergio Vargas) no vamos a seguir», cerró Goldberg.

Un ex compañero de ambos en la década de los años noventa los defendió: “Obviamente tienen su cuota de responsabilidad, eso no le quita lo ídolo como jugador pero sin duda quieren lo mejor para la U y no que los dirigentes, como pasa en muchos casos, usan de escudos a los ídolos o exjugadores para tapar sus falencias”, aseguró Cristián Traverso.

LOS HINCHAS SE MANIFESTARON:

@enfoquediferente@juan91906898·22hEn respuesta a @nico_vrsalovic1) Asumieron en Mayo con el plantel ya armado y en octubre se suspendió el campeonato faltando por jugarse 6 partidos no hubo mayor influencia de ellos .Injerencia tuvieron en el armado del plantel 2020 donde fueron 3 con plantel armado por Goldberg y Vargas.

O F I A M E R O@ofiamero·27 may.Muchos son los culpables, pero Vargas y Goldberg están bien abajo en la lista de responsables. Agarraron a una U en la total mierda y al menos la estabilizaron. Después podemos ver los errores en contrataciones pero hay que destacar los contratos profesionales a juveniles.



Vixo AzT_TL@Too36905695En respuesta a @ofiameroConcuerdo qe vargas y goldberg no hicieron una tremenda gestion en la U,pero si lograron estabilisarla y armar un plantel que se le puede sacar provecho con pocas lucas. Se cayeron en contratacion como dudamel y la ida de montillo,pero con los juveniles supieron darle tiraje.

Poco Ilustrado@pocoilustrado·28 may.Ahora resulta que la gestión de Supermal Vargas y Goldberg, que nos tuvo 2 años peleando el descenso, fue buena... dale mejoraremos caleta en los próximos años con ese nivel de exigencia... digno de equipo grande