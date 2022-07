Así es la nueva relación de Eduardo Vargas con su ex esposa

Daniela Colett y Eduardo Vargas se separaron gace un año. Sin embargo, ambos han mantenido una buena relación, ya que tienen tres hijos en común.

En este contexto, los niños viajaron a Chile junto a su madre para visitar a sus abuelos. “El primer día que llegamos nos quedamos con ellos en su casa (...) Son los que menos ven a los niños por la distancia”, comentó Colett en conversación con Las Últimas Noticias.

“Siempre nos hemos llevado bien. Nunca tuvimos ninguna pelea ni nada”, añadió la ex pareja de "Turboman". A eso, añadió: “Le pregunté a la tía antes de venir si me podía quedar allá y me dijo que sí porque soy la madre de sus nietos (...) Me dijo que siempre voy a ser parte de la familia. Así que ningún rollo”.

Y también contó el simpático recibimiento que le dio su ex suegra. "Con un garabato", explicó Colett. “Me gusta molestarla y siempre responde con algo gracioso. Me llevo muy bien con la familia de Eduardo”, cerró.