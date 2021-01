Así despidieron los hinchas a Reinaldo Rueda tras su salida

El cafetalero subió un corto texto a twitter y la ANFP oficializó su salida.

El colombiano expresó su gratitud especialmente hacia el presidente de la ANFP con el que llegó al mando de la selección en 2018.

"Quiero agradecer a don Arturo Salah y su directorio por otorgarnos la gran responsabilidad de dirigir a la selección nacional, a toda la familia del fútbol chileno por su acompañamiento, y a los compañeros de Quilín y Pinto Durán por su excelente trabajo y compromiso".

"Finalmente, mi especial agradecimiento a todos los jugadores, que se brindaron de manera íntegra para alcanzar la meta anhelada. A ellos, mi admiración por la entrega y el respeto a la selección y a nuestro trabajo".

MIRA ACÁ LAS REACCIONES:

Podrá ser un gran DT, alguien muy decente, trabajador y honesto pero de repente no es suficiente. Con la selección no pudo y eso no es por incapacidad, simplemente no se dio. A mi no me gustaba, y solo espero que llegue alguien que ponga orden y que muestre un juego claro.