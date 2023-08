Aseguraron que Claudio Bravo no jugará con Chile en esta doble fecha

A solo semanas del inicio de las Clasificatorias rumbo al Mundial de 2026, la selección chilena se prepara con todo para arrancar de la mejor manera. Sin embargo, la tensión la puso Claudio Bravo, pues aseguraron que no estará para el debut de La Roja.

Así lo dijo el periodista de TNT Sports, Leonardo Burgueño, quien sacó a relucir tres razones por las que el bicampeón de América no estará en la nomina.

"Yo digo que Bravo no va a estar en la nómina. Hay varios caminos que llevan a eso. No está físicamente, el otro día no fue citado contra el Atlético de Madrid. Desde el círculo de Bravo creen que no va a estar. Y tercero, el diálogo que tuvo con Berizzo también influye y por eso no va a estar", aseguró el periodista en el programa Pelota Parada.

Además, el periodista aprovechó de agregar que la competencia está entre Gabriel Arias y Brayan Cortés. "Arias tuvo un muy buen partido con Racing ante Boca, pero Cortés no va a atajar contra la U, por lo que va a llegar con un tiempo de inactividad", agregó Burgueño.

La situación de Claudio Bravo

Lo cierto es que el panorama no es del todo bueno para Claudio Bravo. Pues el arquero se perdió el debut de Betis en LaLiga por una lesión muscular que arrastra hace semanas. Es por este motivo que su presencia con Chile fue puesta en duda.

Sin embargo, en caso de recuperarse y estar al 100%, es muy probable que el capitán esté en la nomina y comience desde el arranque en los partidos ante Uruguay y Colombia.