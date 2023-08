Aseguran que Universidad de Chile es un equipo perdedor

Juan Cristóbal Guarello dice que la U tiene un "gen loser", un gen perdedor en español. El comunicador analizó la dura derrota azul ante el colista Magallanes en La Calera.

“Fue una derrota dolorosa para Universidad de Chile. Un gol en tres fechas, viene cayéndose de hocico en la tabla. El empate historiado de Cobresal le daba a la U la oportunidad nuevamente de arrimarse. Contra Magallanes, que era el colista”, comenzó diciendo Guarello en una nueva edición del programa La Hora de King Kong que transmite en su canal de YouTube.

El comentarista de Canal dice que el equipo de Pellegrino es: “un equipo con varios problemas que cambió de técnico, aunque sin duda alguna ha mejorado con Mario Salas. Pero en el papel Universidad de Chile tendría que imponerse. Y nuevamente la U mostró ese gen loser que ha tenido en los últimos años. No es como el del año pasado y menos como el ante pasado, un equipo incapaz de meter dos pases seguidos”, expuso Juan Cristóbal Guarello.

“Es una U inconsistente, con problemas de definición. Como dice Pagani: seamos buenos. Matamos a Damián Pizarro porque no define. ¿Y Palacios? Por último Damián Pizarro está nuevo, está verde, lo subieron porque los “9” no funcionaron. Pero Cristian Palacios tiene 30 años, muchos goles y experiencia. Y frente al arco está tan o más nervioso que Damián Pizarro”, analizó J.C.

Además metió al baile a Colo Colo: “por último Pizarro tiene la capacidad de asistir a los compañeros. En eso anda bien. Frente al arco anda mal. Pero Palacios no puede sacar un tiro sin que le tiriten las cañuelas. El pánico frente al arco rival de Palacios es muy grande”.

“A (Darío) Osorio lo ponen. Más o menos. No alineó a (Lucas) Assadi de entrada. Lo metió en el segundo tiempo. Lo mejorcito de la U fue (Marcelo) Morales”, aseguró. Tras eso, le hincó el diente al golero del equipo: Cristóbal Campos. “El peor partido que le he visto, para mí se come los dos goles”, cerró sobre la cantera azul.