Aseguran que Universidad de Chile es candidata al título

Universidad de Chile viene de aplastar a Universidad Católica en un partido pendiente por el torneo nacional, los azules se meten arriba en la tabla y juegan frente al puntero Huachipato. Patricio Yáñez le pone fichas al equipo de Pellegrino para el segundo semestre, el Pato comentó en Radio Agricultura que: “La U con lo que tiene le alcanza para ser campeón”, afirma el ex futbolista que defendió la camiseta de la U y la de Colo Colo en los años noventa.

Yáñez repasó el pobre nivel del torneo chileno: “dentro del fútbol irregular que tenemos, y así como han hecho campañón Huachipato y Cobresal”.

El ex delantero entiende que “la U no se escapa de la realidad del fútbol chileno que es administrar lo que se tiene no más”.

Patricio Yáñez le tiene fe a los azules.

En esa misma línea, advierte que “Pellegrino dice que quiere un refuerzo de verdad, no uno que venga a préstamo, entonces es difícil sacar jugadores a mitad de año”.

Johnny Herrera también apuesta por los azules

“Es que buscarle un lugar en la U… creo que la U no necesita más plantel a pesar de que mucha gente diga lo contrario”, opina el ídolo de Universidad de Chile en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

De todos modos, también mandó un consejo: “La U tiene que ser más ofensiva con lo que tiene y darle más minutos a Osorio, que jugó un partido de puntero 5 minutos de puntero e hizo un gol”.

El partido entre Huachipato y los azules está programado para este sábado 8 de julio a las 12:30 horas.

El encuentro se puede ver a través de la señal de TNT Sports HD y TNT Sports 2.