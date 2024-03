Después de un 2023 para el olvido y un inicio de 2024 similar, Universidad Católica decidió terminar con el ciclo de Nicolás Núñez en el banco del equipo. Es por esto que los cruzados se encuentran buscando un nuevo entrenador de jerarquía para asumir en el club, y revelaron que incluso ya se contactaron con Gabriel Milito, principal candidato.

Así lo reveló Jorge Fleitas, actual preparador físico que trabaja junto a Milito. "Lo llamaron. Como trabajé en la Católica con Juan Antonio Pizzi, sé que el Tati Buljubasich lo llamó, pero lo llaman de muchísimos lados a Gabriel. Es el técnico que lo buscan de todos lados, solicitado", comenzó diciendo Fleitas en TNT Sports Argentina.

En esa misma línea el PF agregó que Milito se encuentra analizando el plantel de la UC para dar una respuesta. "Gabriel con Leo Ávila (su ayudante técnico) analizan con otros colaboradores jugador por jugador para ver si encajan en el sistema que ellos quieren y la potencialidad del club", señaló para concluir.

La UC quiere a Milito como su nuevo DT.

Milito ya tuvo un paso por Chile cuando dirigió a O'Higgins, club en el que no lo pasó nada bien. Fue por esto mismo que Jorge "Mortero" Aravena mostró su disgusto. "Me parece un espanto. Milito ya estuvo en Chile en O’Higgins y le fue espantoso o sea no pretenderán que en la Católica le va ir bien y acá ya demostró que no pudo", dijo en diálogo con Bolavip.

Es así como Universidad Católica ya levantó el teléfono y se contactó con Gabriel Milito para transformarlo en el nuevo entrenador del equipo. Sin embargo el DT está evaluando tanto esta como otras ofertas que ha recibido mientras se encuentra alejado de las canchas.