El destacado periodista uruguayo Alberto Kessman, en conversación con Bolavip, reveló detalles del posible arribo del entrenador argentino a Uruguay.

"Ayer se habló de Bielsa, donde hubo una conversación informal, pero no profunda. Se habló de números, pero por encima, y los números no dan, porque Bielsa resulta un nombre de una cotización que es muy alta para las posibilidades de Uruguay. Si se acomoda puede ser un candidato solvente, pero por ahora no hay nada", comentó el reportero.

En ese sentido, asegura que "lo de Sampaoli comenzó a sonar hoy, quizás como consecuencia de la cotización de Bielsa, pero hay que ver también la cotización de Sampaoli".

Pese a todo, cree que todavía es muy temprano para dar un nombre, pero que, en su opinión, debe ser alguien que conozca al futbolista charrúa.

"Hay distintas posiciones. Bielsa tiene mucha gente a favor, porque ha vivido mucho tiempo en Uruguay, la gente lo respeta y le gusta su fútbol. Lo de Sampaoli es diferente, todavía no hay grandes repercusiones en cuanto pueda ser el técnico de la selección uruguaya. Pero, si me preguntas ahora, el que se acerca más a los extranjeros es Bielsa, pero no descarto que pueda ser un uruguayo", precisa.