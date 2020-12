Aseguran que Rueda buscará salir de La Roja incluso si falla su arribo a la selección Colombiana

El cafetalero está enojado por el manejo de la ANFP respecto a su salida de la selección chilena.

La traumática salida de Reinaldo Rueda de la selección chilena y su posterior llegada a Colombia sigue dando noticia, ahora surgió una nueva versión que indica que el ex DT de Flamengo tiene decidido dejar La Roja incluso si su negociación con el elenco "cafetero" falla.

Según informó El Mercurio, "Rueda no está conforme como se ha manejado en la ANFP su posible despedida de "Juan Pinto Durán". Además, siente que en el directorio no quieren su continuidad y negociará para salir, si es que fracasa su arribo al elenco colombiano.

"Si no resulta lo de Colombia, él buscará una salida. Tiene claro que en el directorio de la ANFP no lo quieren y no estará a la fuerza. De seguro se sentará con el presidente (Pablo Milad) y llegará a un acuerdo para salir de la banca de Chile. Reinaldo Rueda tiene un prestigio internacional que cuidar", afirmaron desde el entorno del seleccionador al mismo medio, agregando que "han forzado su salida".

La posibilidad de que Rueda no llegue a Colombia es muy alta, ya ue en aquella federación no quieren pagar los 3,4 millones de dólares anuales que pide de sueldo el estratega, así como tampoco la cláusula de salida, que incluso bajó de 2,2 a 1 millónes de dólares.

Durante los próximos días, Reinaldo Rueda se reunirá vía Zoom con el presidente de la Federación Colombiana, Ramón Jesurún para negociar, mientras que Pablo Milad buscará que la próxima semana quede zanjada la situación.