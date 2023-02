Aseguran que: "Ronnie Fernández es mejor que Leandro Fernández"

Fernando Vergara, ex delantero de Colo-Colo y hoy flamante comentarista de TNT analizó el momento de la U asegurando que uno de los refuerzos no es más que un ex delantero azul.

"Te pongo un ejemplo Ronnie Fernández es mejor que Leandro Fernández y se fue, ¿Estudiaron a Leandro Fernández? ¿Estudiaron su efectividad? Acá dicen que hay un problema técnico, pero vieron la efectividad técnica, acá los representantes tienen mucho que ver, porque ellos siguen metiendo", aseguró el ex DT.

Respecto a la decisión de Pellegrino de traer al ex ariete de Independiente, Vergara afirma que "el secretario técnico debe armar el equipo, no el entrenador".

"Al final van a seguir echando a Mauricio Pellegrino, el tema acá no es de técnicos, con la plata que le han pagado a todos los entrenadores por indemnizacionesya tendrían construido un estadio, acá no es problema de técnicos, es configurar el plantel, de tener una secretaria técnica con criterios técnicos que pongan un equipo que sea mejor que el otro", cerró.